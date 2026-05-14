Il 14 maggio 2026 a Pisa si è svolto un evento dedicato al dialogo tra le religioni, con un focus su Islam e Cristianesimo. La discussione ha ripercorso le origini delle civiltà, evidenziando come la ragione sia stata utilizzata come strumento di confronto tra queste due fedi. L’incontro ha coinvolto studiosi e rappresentanti religiosi, che hanno analizzato testi antichi e riflettuto sul ruolo della ragione nelle rispettive tradizioni religiose. L’obiettivo principale è stato favorire un momento di confronto tra le diverse visioni, senza scadere in giudizi o interpretazioni soggettive.

Pisa, 14 maggio 2026 – È un percorso a ritroso nel tempo, verso le grandi sorgenti delle civiltà europea, quello che il ciclo “Politica e Sapienza” del “servizio “Cultura e Università” intende tentare con questo primo incontro con Cristina Cerami, professoressa di Filosofia greca e araba (Sorbonne Université, Parigi), sul tema “Pensare Dio tra Islam e Cristianesimo: dialoghi e influenze reciproche”. Oggi come in passato, questo argomento riveste una alta rilevanza culturale e politica, perché è alla radice della reciproca comprensione fra i popoli a partire dal fatto che ‘entrambe le tradizioni condividono l’idea che il mondo sia intelligibile’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Politica e Sapienza”: fra Islam e Cristianesimo, la ragione come strumento di dialogo

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