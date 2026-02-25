Dialogo tra ebraismo islam e cristianesimo | nuovo incontro di Scriptural Reasoning a Piacenza

Il metodo dello Scriptural Reasoning, sviluppato dall’Università di Cambridge, propone un approccio originale: scelto un tema comune, ciascuna tradizione individua e presenta alcuni versetti tratti dai propri testi di riferimento - il Corano per l’islam, il Tanakh (la Bibbia ebraica) per l’ebraismo e la Sacra Scrittura per il cristianesimo - offrendo un commento che ne metta in luce i contenuti fondamentali. Dopo una prima fase di ascolto, l’incontro si apre al dialogo con il pubblico. Il tema del prossimo appuntamento sarà la giustizia, affrontata attraverso le diverse prospettive religiose. Un argomento centrale per tutte e tre le fedi, che verrà esplorato mettendo in evidenza affinità, differenze e possibili punti di incontro. «Abbiamo fatto un primo tentativo a dicembre, con una discreta presenza, circa quaranta persone – spiegano gli organizzatori –. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

