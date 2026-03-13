Zeballos nel mirino del Napoli | si può chiudere subito

Il Napoli è interessato a Exequiel Zeballos, attaccante del Boca Juniors, che potrebbe trasferirsi subito in Italia. La società azzurra sta valutando l’operazione e si potrebbe chiudere a breve. Zeballos è considerato uno dei giovani talenti in ascesa nel calcio argentino e il club italiano sta monitorando da vicino la situazione. La trattativa potrebbe concretizzarsi nel prossimo periodo.

Il Napoli guarda ancora una volta verso l’Argentina per trovare nuovi talenti. Questa volta nel mirino c’è Exequiel Zeballos, giovane attaccante del Boca Juniors che potrebbe diventare uno dei prossimi volti nuovi della squadra azzurra. La trattativa tra i due club, infatti, sarebbe già in una fase molto avanzata e l’obiettivo è chiudere l’operazione nel giro di pochi giorni A spingere forte per l’arrivo del talento argentino è il direttore sportivo Giovanni Manna. Il dirigente azzurro vuole anticipare la concorrenza di altri club europei e assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. In queste ore, secondo le ultime indiscrezioni, un intermediario napoletano si troverebbe proprio in Argentina per sistemare gli ultimi dettagli con il Boca Juniors. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Leggi anche: Dal Napoli alla Juve, si può chiudere subito: è perfetto per Spalletti Leggi anche: Il Napoli pronto a chiudere per Zeballos del Boca Juniors Aggiornamenti e notizie su Zeballos nel mirino del Napoli si può... Temi più discussi: KISS KISS - Il Napoli si muove con decisione per Zeballos del Boca Juniors; KISS KISS - Il Napoli segue Zeballos del Boca, Maradona Jr: Sarebbe un grande acquisto; Schira: Il Napoli non molla Moris Valincic, Manna lo stima molto; Dalla Spagna: Alisson nel mirino del Brasile, potrebbe sostituire Rodrygo. Zeballos-Napoli, ok del Changuito. Serve l'accordo sul prezzo col BocaIl Napoli è al lavoro sul mercato. Giovanni Manna si sta muovendo in largo anticipo per ringiovanire la rosa partenopea in vista della prossima stagione. Nel mirino c'è Exequiel Zeballos, calciatore a ... msn.com Zeballos-Napoli, trattativa in stato avanzato! Intermediario in Argentina, fumata bianca entro 48 oreCalciomercato Napoli - La SSC Napoli è pronta a rafforzare la propria rosa e guarda con attenzione al mercato sudamericano. Secondo quanto riferito da Valter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli, il cl ... msn.com #Zeballos, lo scopritore: "Ha numeri importanti. Non so se c'è l'accordo col #Napoli" x.com IL NAPOLI PESCA IN SUDAMERICA Nelle ultime ore, è spopolata la voce di mercato che vedrebbe gli azzurri sulle tracce del classe 2002 Exequiel Zeballos, ala destra del Boca Juniors capace di giocare anche da punta e sulla sinistra Da Valter De Ma - facebook.com facebook