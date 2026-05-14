Polisportiva Galli travolge Costa Masnaga e riporta la serie in parità | show di Ilaria Bernardi da 30 punti

La Polisportiva Galli ha vinto la seconda partita dei playoff contro Costa Masnaga, portando la serie in parità. La squadra ha mostrato grande determinazione e intensità, con Ilaria Bernardi che ha segnato 30 punti. La gara si è conclusa con un risultato che riapre la sfida tra le due formazioni, dopo che la Galli aveva perso la prima sfida. La partita si è disputata ad Arezzo.

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Arezzo, 14 maggio 2026 – Una prova di carattere, qualità e grande intensità permette alla Polisportiva Galli di pareggiare la serie playoff contro Costa Masnaga e conquistare con merito gara 2. Al Palagalli finisce 87-73 per la squadra di coach Franchini, protagonista di una straordinaria rimonta dopo un avvio complicatissimo e trascinata da una monumentale Ilaria Bernardi, autentica MVP della serata con 30 punti personali. Dopo il pesante passivo accumulato nei primi minuti, la formazione valdarnese è riuscita a ribaltare completamente l’inerzia del match grazie a un secondo quarto di altissimo livello chiuso con un parziale di 29-14 che ha cambiato il volto della gara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Polisportiva Galli travolge Costa Masnaga e riporta la serie in parità: show di Ilaria Bernardi da 30 punti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket femminile, la Polisportiva Galli travolge Costa Masnaga: 95-74 e quarto posto blindatoArezzo, 30 marzo 2026 – Una delle migliori prestazioni stagionali consente alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno di imporsi con autorità su... Polisportiva Galli ko in Gara 1: Costa Masnaga domina 95-72 nella semifinale playoffArezzo, 11 maggio 2026 – Serata difficile per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, sconfitta nettamente in Gara 1 della serie playoff sul... Temi più discussi: Polisportiva Galli ko in Gara 1 | Costa Masnaga domina 95-72 nella semifinale playoff; Serie A2 Femminile finale playoff | Galli San Giovanni Valdarno e Costa Masnaga si giocano la promozione; Galli scatta la finalissima Costa Masnaga nel mirino; Il Basket Costa Masnaga sogna | è a un passo dalla Serie A1. Polisportiva Galli travolge Costa Masnaga e riporta la serie in parità: show di Ilaria Bernardi da 30 puntiArezzo, 14 maggio 2026 – Una prova di carattere, qualità e grande intensità permette alla Polisportiva Galli di pareggiare la serie playoff contro Costa Masnaga e conquistare con merito gara 2. Al Pal ... sport.quotidiano.net Polisportiva Galli ko in Gara 1: Costa Masnaga domina 95-72 nella semifinale playoffEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net