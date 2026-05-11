Polisportiva Galli ko in Gara 1 | Costa Masnaga domina 95-72 nella semifinale playoff

Nella serata del 11 maggio 2026, la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno ha perso con un punteggio di 95-72 nella prima partita delle semifinali playoff contro la Limonta Costa Masnaga. La gara si è svolta sul campo della squadra avversaria, che ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine. La sconfitta segna un inizio difficile per la formazione di San Giovanni Valdarno nel percorso verso la finale.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – Serata difficile per la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, sconfitta nettamente in Gara 1 della serie playoff sul parquet della Limonta Costa Masnaga. Le lombarde si impongono con un convincente 95-72, conquistando con merito il primo atto della sfida e mettendo subito pressione alla formazione valdarnese, ora obbligata a vincere Gara 2 per allungare la serie alla decisiva “bella”. La partita prende una direzione precisa già nei primi dieci minuti. Costa Masnaga parte con grande intensità, sfrutta il contropiede e trova subito in N’Guessan e Moscarella le principali protagoniste dell’avvio. Dopo il momentaneo 6-3 firmato dalla tripla di Merisio, le padrone di casa piazzano il primo allungo sul 13-7, mantenendo poi il controllo del ritmo fino al 28-16 di fine primo quarto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Polisportiva Galli ko in Gara 1: Costa Masnaga domina 95-72 nella semifinale playoff ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket femminile, la Polisportiva Galli travolge Costa Masnaga: 95-74 e quarto posto blindatoArezzo, 30 marzo 2026 – Una delle migliori prestazioni stagionali consente alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno di imporsi con autorità su... Basket femminile, la Polisportiva Galli in semifinale playoff: sfida a MatelicaArezzo, 23 aprile 2026 – Dopo aver superato il turno dei quarti di finale contro Ragusa con una serie combattuta conclusa sul 2-1, la Polisportiva...