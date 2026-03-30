Basket femminile la Polisportiva Galli travolge Costa Masnaga | 95-74 e quarto posto blindato

Nel campionato di basket femminile, la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno ha sconfitto Costa Masnaga con il punteggio di 95-74. La partita si è svolta il 30 marzo 2026 e ha permesso alla squadra di consolidare il quarto posto in classifica. Questa vittoria rappresenta una delle prestazioni più convincenti della stagione per la formazione di casa.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Una delle migliori prestazioni stagionali consente alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno di imporsi con autorità su Costa Masnaga. Al PalaGalli, la formazione guidata da Andrea Franchini conquista il big match davanti al proprio pubblico con un netto 95-74, consolidando il quarto posto in classifica. Un successo che permette alle valdarnesi di arrivare all’ultima giornata di regular season con la concreta possibilità di agganciare la terza posizione, con il destino nelle proprie mani. La gara ha visto fin dalle prime battute una chiara supremazia delle padrone di casa: l’intensità e la qualità del gioco espresso dalla Galli, unite alle basse percentuali iniziali delle lombarde, hanno indirizzato subito l’incontro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket femminile, la Polisportiva Galli travolge Costa Masnaga: 95-74 e quarto posto blindato Articoli correlati Basket femminile, la Polisportiva Galli centra la terza vittoria consecutiva: 82-69 contro la Virtus CagliariArezzo, 26 marzo 2026 – La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno continua la sua corsa positiva in Serie A2 Femminile. Salerno Basket, al PalaSilvestri ce la seconda forza del torneo Costa MasnagaAltro impegno sulla carta assolutamente proibitivo all’orizzonte per il Salerno Basket ’92. LBF A2 FEMMINILE 8°TURNO 25/26 - Polisportiva Galli vs Milano Basket Stars 79-76 Contenuti utili per approfondire Polisportiva Galli Temi più discussi: Magia di Ovner sulla sirena, vince la Polisportiva Galli; A2 Femminile: La Polisportiva Galli spazza via Basket Costa. Ilaria Bernardi dice 40; Il progetto RiqualifichiAMO: nuova vita per il campo da basket al Villaggio Dante; Costa ko a San Giovanni Valdarno. Basket femminile, la Polisportiva Galli centra la terza vittoria consecutiva: 82-69 contro la Virtus CagliariArezzo, 26 marzo 2026 – La Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno continua la sua corsa positiva in Serie A2 Femminile. Nel recupero della 23ª giornata del Girone A, le valdarnesi hanno superato per ... sport.quotidiano.net Basket: bernanrdi show mvp con 40 punti a referto. Super Galli, Costa Masnaga annientata 95-74Prestazione maiuscola della Polisportiva Galli che domina la vice capolista Costa Masnaga con un netto 95-74 salendo al terzo ... msn.com Lega Basket Femminile. . 40 punti, 15 tiri dal campo realizzati, 5 rimbalzi, 7 assist, 3 recuperi...a 20 anni La classe 2005 di Polisportiva "A. Galli" Basket Ilaria Bernardi ha messo a segno una prestazione memorabile, la migliore dell'annata di A2, nel big matc - facebook.com facebook Nei recuperi della 23ª giornata della Techfind Serie A2 vince Polisportiva "A. Galli" Basket 82-69 sulla Virtus Cagliari nel Girone A, mentre nel Girone B Thunder Basket Matelica supera Vicenza 70-41 e Faenza Basket Project vince di misura 63-64 a Alcamo x.com