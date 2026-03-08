Fabrizio Corona Nel Mirino Di Lele Mora | Polemica Sul Caso Mediaset!

Lele Mora ha preso posizione pubblicamente, puntando il dito contro Fabrizio Corona e coinvolgendo Mediaset e Barbara D’Urso. Mora ha rilasciato dichiarazioni in cui critica le azioni di Corona, concentrandosi sulle sue relazioni con le figure televisive e le dinamiche all’interno della rete. La polemica si è accesa con dichiarazioni dirette che hanno fatto discutere nel mondo dello spettacolo.

Lele Mora rompe il silenzio e lancia pesanti accuse contro Fabrizio Corona parlando di Mediaset, Barbara D'Urso. Ecco cosa ha detto davvero. Lele Mora torna a far parlare di sé e lo fa senza mezzi termini. L'ex potente agente dei vip ha puntato il dito contro il suo ex pupillo, Fabrizio Corona, criticando duramente le accuse che il fotografo sta muovendo a Mediaset attraverso il suo nuovo progetto mediatico Falsissimo. Lele Mora contro Fabrizio Corona: accuse e frecciate senza filtri. Durante una chiacchierata nel podcast Vox on air, Mora non ha usato giri di parole. Secondo lui, le rivelazioni lanciate da Corona non porteranno a nulla di concreto. Lele Mora contro Fabrizio Corona per il 'Caso Signorini': "Non avrei mai fatto una cosa del genere, non si tradiscono gli amici"In una puntata del podcast Falsissimo, Fabrizio Corona ha parlato di un presunto metodo per i casting del Grande Fratello Vip.