Polemica sui platani potati | Per prevenire i rischi

Nelle settimane scorse si sono susseguite discussioni sulla potatura dei platani in alcune vie della città. Le autorità hanno spiegato che gli interventi, anche se visivamente evidenti, sono stati effettuati per ridurre i rischi di caduta e garantire la sicurezza dei passanti. La decisione di intervenire è stata comunicata come parte di un piano di manutenzione per tutelare l'incolumità pubblica.

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"Gli interventi, pur potendo apparire temporaneamente impattanti sotto il profilo visivo, sono necessari per prevenire rischi e tutelare l’incolumità pubblica". Lo precisa il Comune in una lunga nota in cui interviene sulla polemica relativa ai platani di viale Milazzo. Nei giorni scorsi infatti Avs aveva denunciato "Un intervento di potatura sui platani, tecnicamente assimilabile a una capitozzatura, che ne ha segato le cime e li ha interamente spogliati della vegetazione rendendoli scheletri protesi verso l’alto, con gravi danni alla loro fisiologia". Avs aveva quindi aggiunto: "Pensiamo che gli interventi di manutenzione sugli alberi esistenti vadano effettuati da operatori esperti e soprattutto qualificati", affermando che "va realizzato un nuovo regolamento".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polemica sui platani potati: "Per prevenire i rischi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Melanoma, come prevenire. L’allarme sui rischi in cittàPISTOIA C’è la firma anche di una realtà pistoiese, la Fondazione per la Ricerca sul cancro Attilia Pofferi, sullo studio pubblicato di recente da... Alluvioni: un miliardo per prevenire i rischi e salvare il territorioDurante la celebrazione del 219° anno accademico presso l’Accademia nazionale di Agricoltura, il commissario straordinario Curcio ha delineato il...