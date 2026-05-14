Poggiolini al TuttoFood rafforza lo sviluppo nella GDO tra tradizione toscana e lavorazioni artigianali

Al TuttoFood di quest’anno, Poggiolini ha presentato le sue novità rivolte alla grande distribuzione organizzata, con un focus sulla tradizione toscana e le lavorazioni artigianali. La manifestazione si svolge ad Arezzo e si tiene il 14 maggio 2026. La piattaforma industriale coinvolge varie aziende e mira a rafforzare la presenza nel settore alimentare, puntando su prodotti che uniscono metodi tradizionali e innovazioni produttive.

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