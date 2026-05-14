Poggiolini al TuttoFood rafforza lo sviluppo nella GDO tra tradizione toscana e lavorazioni artigianali
Al TuttoFood di quest’anno, Poggiolini ha presentato le sue novità rivolte alla grande distribuzione organizzata, con un focus sulla tradizione toscana e le lavorazioni artigianali. La manifestazione si svolge ad Arezzo e si tiene il 14 maggio 2026. La piattaforma industriale coinvolge varie aziende e mira a rafforzare la presenza nel settore alimentare, puntando su prodotti che uniscono metodi tradizionali e innovazioni produttive.
Arezzo, 14 maggio 2026 – Il Gruppo Convivio – piattaforma industriale che riunisce eccellenze italiane della pasta fresca e delle preparazioni gastronomiche – prosegue nel proprio percorso di crescita e si presenta a TuttoFood Milano in programma fino a oggi, giovedì 14 maggio, con un’evoluzione dell’offerta, che consolida il sistema produttivo integrato della holding. In questo contesto, il Pastificio Poggiolini di Arezzo p orta per la prima volta in un contesto internazionale il lavoro avviato sulla valorizzazione del grano Verna, centrale nella strategia tracciata all’interno di Convivio per valorizzare identità territoriali fortemente riconoscibili e accompagnarne lo sviluppo nella distribuzione moderna.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Tuttofood 2026: la Regione Campania punta sullo storytelling della tradizione, tra i partecipanti l'azienda nocerina Teorema MediterraneoLa Regione Campania partecipa a Tuttofood 2026, tra le principali fiere internazionali dedicate allo sviluppo di relazioni commerciali e opportunità...
Coppa Toscana, Firenze accende i motori della storia: al via la 29ª edizione tra arte, velocità e tradizioneCresce l’attesa nel cuore della Toscana per uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di motori d’epoca: la 29ª Coppa Toscana, rievocazione...
Argomenti più discussi: Poggiolini al TuttoFood rafforza lo sviluppo nella GDO tra tradizione toscana e lavorazioni artigianali; Gruppo Convivio rafforza la presenza nella GDO, a TuttoFood il debutto di Pasta di Venezia.
Poggiolini al TuttoFood rafforza lo sviluppo nella GDO tra tradizione toscana e lavorazioni artigianaliIl Pastificio di Arezzo porta per la prima volta in un contesto internazionale il lavoro avviato sulla valorizzazione del grano Verna ... lanazione.it
Poggiolini al TuttoFood per la valorizzazione del grano VernaIl Pastificio Poggiolini di Arezzo al TuttoFood Milano in programma fino a giovedì 14 maggio. L’azienda porta per la prima volta in un contesto internazionale il lavoro avviato sulla valorizzazione de ... teletruria.it