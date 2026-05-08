Tuttofood 2026 | la Regione Campania punta sullo storytelling della tradizione tra i partecipanti l' azienda nocerina Teorema Mediterraneo

La Regione Campania partecipa a Tuttofood 2026, che si terrà dall’11 al 14 maggio a Milano. La manifestazione rappresenta una delle principali fiere internazionali dedicate al settore agroalimentare, offrendo spazi per incontri commerciali e opportunità di esportazione. Tra i partecipanti figura anche l’azienda nocerina Teorema Mediterraneo, che si presenta sul palcoscenico internazionale con un focus sulla tradizione regionale.

La Regione Campania partecipa a Tuttofood 2026, tra le principali fiere internazionali dedicate allo sviluppo di relazioni commerciali e opportunità di export nel comparto agroalimentare, in programma dall’11 al 14 maggio a Milano. La collettiva regionale, collocata al Padiglione 6, sarà composta.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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