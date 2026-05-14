Poetico ultimo incontro e premiazione a S Sofia
Sabato alle 18 si svolgerà l’ultimo incontro del festival ‘Poetico’ nell’anfiteatro del Parco della Resistenza di Santa Sofia. L’evento prevede una premiazione e la partecipazione di Silvia Bre e Antonio Bux. L’appuntamento chiude una serie di incontri dedicati alla poesia, con letture e approfondimenti. L’evento si svolge all’aperto, in un luogo pubblico, e l’ingresso è libero.
Sabato alle 18 è in programma l’evento finale del festival ‘Poetico’ nell’anfiteatro del Parco della Resistenza di Santa Sofia, con Silvia Bre e Antonio Bux. Ideato e diretto da Marco Colonna, promosso dall’associazione culturale Metropolis e Teatro delle Forchette, il festival è sostenuto e patrocinato dai Comuni di Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Castrocaro Terme-Terra del Sole, Predappio, Modigliana, Santa Sofia, Brisighella e Ravenna, con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. In dialogo Colonna e il poeta Matteo Zattoni. Domenica in sala Pertini, alle 17.30, è prevista la premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso nazionale ‘Poetico-libri editi’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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