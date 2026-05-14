Poetico ultimo incontro e premiazione a S Sofia

Sabato alle 18 si svolgerà l’ultimo incontro del festival ‘Poetico’ nell’anfiteatro del Parco della Resistenza di Santa Sofia. L’evento prevede una premiazione e la partecipazione di Silvia Bre e Antonio Bux. L’appuntamento chiude una serie di incontri dedicati alla poesia, con letture e approfondimenti. L’evento si svolge all’aperto, in un luogo pubblico, e l’ingresso è libero.

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