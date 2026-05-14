Poetica | a Napoli il festival della poesia per giovani sognatori torna più ispirante che mai

Da napolipiu.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si tiene la rassegna dedicata alla poesia rivolta ai giovani, con un ritorno che promette momenti ancora più coinvolgenti. La manifestazione si svolge nel quartiere di Pianura e offre un’occasione per scoprire interpretazioni poetiche dedicate a chi sogna in versi. La programmazione include reading, laboratori e incontri con autori, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla scrittura creativa e alla poesia come forma di espressione. La manifestazione si ripete con l’intento di mantenere vivo l’interesse per il genere tra le nuove generazioni.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. A Pianura, un piccolo ma vivace centro, la poesia non è solo una forma d’arte, ma un viaggio che attraversa distanze e stagioni diverse, sempre con ritorno. È così che parte l’edizione 2026 di Poetica, il festival della poesia organizzato dall’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone. Questo festival, nato nel 2023 grazie all’ispirazione della professoressa Francesca Rametta, è diventato nel tempo uno degli eventi culturali più significativi della zona. Il festival si distingue per un progetto che pone al centro la parola come strumento di ascolto e condivisione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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