Verso libero a Calenzano con la primavera torna il Festival della poesia

A Calenzano, con l’arrivo della primavera, si svolge la terza edizione del Festival della poesia chiamato Verso libero. L’evento propone letture e incontri dedicati alla poesia, coinvolgendo autori e pubblico nel centro della città. La manifestazione si tiene in diversi luoghi e si svolge nel corso di alcuni giorni, attirando appassionati e curiosi.

Con la primavera a Calenzano torna il Festival della poesia, Verso libero, arrivato alla terza edizione. Dal 19 al 21 marzo alla biblioteca CiviCa, al Teatro Manzoni e a Officina Civica sono in calendario incontri, letture, laboratori e spettacoli. E in questi giorni, per accompagnare l'arrivo del festival con versi e rime, in città sono affissi manifesti colorati con dieci poesie di autrici e autori. La manifestazione è realizzata dal Comune di Calenzano in collaborazione con l'associazione La Macchina del suono, con il contributo del Consiglio regionale della Toscana. "Per il terzo anno – spiega la vicesindaca con delega alla Cultura...