Crescere figli oggi | il carico mentale pesa su quasi 6 genitori su 10

Una recente indagine condotta da Uppa, società specializzata nella salute di bambini, ha rilevato che quasi il 60% dei genitori sente il peso del carico mentale legato alla crescita dei figli. La ricerca ha coinvolto circa 3.000 persone, evidenziando come le responsabilità legate alla gestione quotidiana e alle decisioni familiari incidano significativamente sulla vita di molti genitori. Questi dati mostrano una diffusione diffusa di questa problematica tra adulti con figli piccoli.

Una survey curata da Uppa, media company specializzata nella salute di bambine e bambini, su circa 3.000 genitori ha rivelato che per oltre la metà degli intervistati (57,6%) la principale difficoltà nel crescere un figlio oggi è rappresentata dal sovraccarico mentale e organizzativ o. Madri e padri italiani faticano a tenere insieme gli equilibri della vita familiare. Questo è quanto emerge da una survey condotta a marzo 2026 sul canale Instagram di Uppa ( https:www.uppa.it ), media company specializzata nella salute di bambine e bambini. Il 57,6% indica nel carico mentale e organizzativo la principale difficoltà nel crescere un figlio oggi. Seguono la difficoltà di trovare tempo per se stessi (40,6%) e la conciliazione tra lavoro e famiglia (38,8%).🔗 Leggi su 361magazine.com

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