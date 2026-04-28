Famiglia nel bosco la perizia | Genitori incapaci di crescere i figli

Sono stati depositati al Tribunale per i minorenni dell'Aquila i risultati di una consulenza psichiatrica e personologica riguardante una famiglia trovata nel bosco. La relazione conferma che i genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, sono considerati incapaci di crescere i propri figli. Le autorità giudiziarie hanno preso atto di questa valutazione, che potrebbe influenzare le decisioni sul loro eventuale affidamento.

Respinta la richiesta di ricongiungimento immediato. I bimbi restano nella struttura protetta di Vasto. Scontro tra consulenti e pioggia di polemiche politiche Importanti aggiornamenti sulla famiglia nel bosco. La consulenza psichiatrica e personologica depositata ieri al Tribunale per i minorenni dell'Aquila conferma una condizione di incapacità genitoriale per Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Nel documento viene inoltre respinta la richiesta di "immediato ricongiungimento familiare o di affido esclusivo al padre", ritenuta "priva di fondamento clinico e giuridico". Composto da 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, il documento accende i riflettori sulla situazione della coppia anglo-australiana residente a Palmoli, in provincia di Chieti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Famiglia nel bosco, la perizia: "Genitori incapaci di crescere i figli" Famiglia nel bosco, il Tribunale decide: perizia sui genitori Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, la perizia gela i genitori: "Incapaci di crescere i figli. I bambini restino nella struttura protetta" La perizia sulla famiglia nel bosco: «Genitori inadatti»Le 196 pagine della perizia psichiatrica e personologica sulla famiglia nel bosco dicono che il padre Nathan Trevallion e la madre Catherine... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Famiglia nel bosco: i genitori tornano nel casolare e iniziano i lavori di ristrutturazione; Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan tornano nel casolare; Quanta crudeltà contro i miei figli, la mamma della 'famiglia nel bosco' alla Camera; Famiglia del bosco, la Corte d’Appello decide sull’allontanamento dei bimbi. Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: Genitori inadeguati, no al ricongiungimentoSi arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli. La perizia psichiatrica depositata al Tribunale per i Minorenni ... iltempo.it Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: Incapacità genitoriale. No al ricongiungimento coi figli. La Lega insorge: Violenza istituzionaleIl documento, composto da 196 pagine e firmato dalla psichiatra Simona Ceccoli, evidenzia competenze ritenute inadeguate nella coppia anglo-australiana residente a Palmoli ... quotidiano.net Famiglia nel bosco, la perizia gela i genitori: "Incapaci di crescere i figli. I bambini restino nella struttura protetta" facebook Famiglia nel bosco, per la perizia c'è incapacità genitoriale x.com