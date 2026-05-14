Pochi agenti a Brindisi sindacato poliziotti | Serve piano straordinario per la Puglia

A Brindisi sono stati assegnati otto nuovi agenti e ispettori in aggiunta al personale già presente, secondo quanto comunicato dalla questura locale. Il piano di rinforzi, approvato a gennaio 2026 dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con il Viminale, è entrato in vigore a marzo. Tuttavia, il sindacato degli agenti lamenta che il numero di agenti impiegati sia ancora insufficiente e richiede un piano straordinario per la regione.

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