Frana in Molise Puglia isolata | Serve con urgenza un commissario straordinario
Una frana nel Molise ha provocato l’isolamento di alcune zone della Puglia lungo la dorsale Adriatica. La situazione ha reso difficili i collegamenti stradali, creando disagi alle comunità locali e alle attività economiche. Le autorità hanno richiesto con urgenza l’intervento di un commissario straordinario per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità nella zona interessata. La frana ha causato danni alle infrastrutture e interrotto i collegamenti tra le due regioni.
"La paralisi della dorsale Adriatica causata dall’aggravarsi della frana di Petacciato non è solo un’emergenza viabilità: è un colpo al cuore dell'economia pugliese. Con l'Autostrada A14 bloccata in entrambe le direzioni, la circolazione ferroviaria sospesa e la Statale 16 già impraticabile dal. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Frana di Petacciato 'isola' la Puglia, non c'è tempo per i rimedi ordinari: "Subito commissario straordinario""La paralisi della dorsale adriatica causata dall’aggravarsi della frana di Petacciato non è solo un’emergenza viabilità: è un colpo al cuore...
Leggi anche: Frana in Molise: i binari deformati, linea ferroviaria Pescara-Bari interrotta ELENCO TRENI COINVOLTI Chiuso anche il tratto di autostrada A14: collegamenti via terra, Puglia quasi isolata sul versante adriatico
Temi più discussi: Frana di Petacciato, fronte lungo 4 km paralizza la viabilità: blocco rischia di isolare la Puglia; Frana in Molise, Decaro: Rischio isolamento per la Puglia. Ferrovia e autostrada restano bloccate; Perché la frana in Molise ha paralizzato l'Italia (e la Puglia). A rischio anche il turismo; Frana in Molise, Decaro 'blocco viabilità rischia di isolare la Puglia'.
Perché la frana in Molise ha paralizzato l'Italia (e la Puglia). A rischio anche il turismoLa riapertura della frana in Molise, all’altezza di Petacciato, ha isolato totalmente la Puglia, imponendo lo stop a treni e bus per via dei gravi danneggiamenti alla linea ... quotidianodipuglia.it
Frana in Molise, Decaro: 'La Puglia isolata, si strutturano i piani di emergenza'. Disagi per i treniIn A14 sospeso il divieto di transito a mezzi pesanti tra Val di Sangro e Vasto Sud. Rimangono chiusi i tratti interessati dal fronte franoso (ANSA) ... ansa.it
Frana Molise, allarme Uilm: “Rischi gravi per Melfi e automotive” Per la Uilm Basilicata si tratta si “un’emergenza nazionale con ripercussioni dirette su logistica, produzione e sull’intero indotto” - facebook.com facebook
#TG2000 - #Molise, la #frana più grande d’Europa spacca l’Italia in due #8aprile #Petacciato #A14 #Vasto #Termoli #NEWS #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com