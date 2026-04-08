Frana in Molise Puglia isolata | Serve con urgenza un commissario straordinario

Una frana nel Molise ha provocato l’isolamento di alcune zone della Puglia lungo la dorsale Adriatica. La situazione ha reso difficili i collegamenti stradali, creando disagi alle comunità locali e alle attività economiche. Le autorità hanno richiesto con urgenza l’intervento di un commissario straordinario per gestire l’emergenza e ripristinare la viabilità nella zona interessata. La frana ha causato danni alle infrastrutture e interrotto i collegamenti tra le due regioni.