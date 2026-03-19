Maltempo la protesta dei movimenti | Calabria lasciata sola serve un piano straordinario

Dopo i recenti eventi meteo che hanno causato ingenti danni in Calabria, diversi gruppi e realtà locali protestano contro la gestione delle emergenze. La loro denuncia evidenzia come la regione sia stata lasciata senza supporto adeguato di fronte alle conseguenze del ciclone Jolinda. Le richieste puntano a un intervento immediato e a un piano straordinario per affrontare la situazione.

Una denuncia netta e senza sconti sulla gestione delle emergenze in Calabria. Dopo gli ultimi eventi meteo e i danni provocati dal ciclone Jolinda, diversi movimenti e realtà territoriali lanciano un duro atto d’accusa contro le istituzioni regionali e nazionali. “Territori lasciati soli” Nel documento si sottolinea come, a ogni nuova ondata di maltempo, il bilancio dei danni “continui a crescere senza risposte adeguate”. Vengono citati i recenti cicloni e, in particolare, le conseguenze dell’esondazione del Crati, a distanza di settimane ancora senza interventi concreti di messa in sicurezza. Secondo i firmatari, intere comunità restano isolate e infrastrutture strategiche come la Statale 106 e la Statale 18 risultano fortemente compromesse. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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