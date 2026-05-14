Poca acqua e difficile trovare un' autobotte sbotta il gestore di un b&b | Ci costringono a cancellare le prenotazioni e a chiudere

Da agrigentonotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gestore di un bed and breakfast nella zona riferisce che la carenza d’acqua sta causando cancellazioni di prenotazioni e la chiusura della struttura. La difficoltà nel reperire autobotti rende ancora più complicata la situazione, creando un disagio crescente tra gli operatori locali. La città di Agrigento si trova così a fare i conti con continui problemi di approvvigionamento idrico, che si protraggono nel tempo senza soluzione apparente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Se non è la mancanza d'acqua, è quella delle autobotti. Oppure sono tutti e due i problemi insieme. Fatto sta che Agrigento sembra davvero essere destinata a vivere attaccata ad un rubinetto che sgocciola. Non corre, sgocciola appena. E per chi vive di turismo, questa non è più un'emergenza ma.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Alberghi, b&b e ristoranti: "Il settore è esploso, ma è difficile trovare personale specializzato"

Le 7 piante da esterno che hanno bisogno di poca acqua. E non sono grasseL’estate arriva, le temperature salgono e il terrazzo o il giardino diventano improvvisamente un impegno.

Temi più discussi: Pancia gonfia in primavera: le cause più comuni a tavola; Monte Faeta, è stato di emergenza. Dopo l’incendio arriva l’allerta meteo arancione: ecco come proteggersi; Come i coloni israeliani stanno usando l'acqua come arma contro i palestinesi in Cisgiordania; 6 piante da terrazzo che resistono al sole pieno, al caldo ed a poca acqua.

poca acqua e difficile6 piante da terrazzo che resistono al sole pieno, al caldo ed a poca acquaScopri 6 piante perfette per un terrazzo in pieno sole: resistenti al caldo, facili da coltivare in vaso, con poca acqua e poche malattie ... tuttogreen.it

poca acqua e difficileCome curare le piante in casa con poca acquaCurare le piante da appartamento con poca acqua è possibile scegliendo le specie giuste e adottando alcune strategie semplici ma efficaci. Sempre più persone desiderano ... Leggi tutto ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web