Poca acqua e difficile trovare un' autobotte sbotta il gestore di un b&b | Ci costringono a cancellare le prenotazioni e a chiudere

Il gestore di un bed and breakfast nella zona riferisce che la carenza d’acqua sta causando cancellazioni di prenotazioni e la chiusura della struttura. La difficoltà nel reperire autobotti rende ancora più complicata la situazione, creando un disagio crescente tra gli operatori locali. La città di Agrigento si trova così a fare i conti con continui problemi di approvvigionamento idrico, che si protraggono nel tempo senza soluzione apparente.

Se non è la mancanza d'acqua, è quella delle autobotti. Oppure sono tutti e due i problemi insieme. Fatto sta che Agrigento sembra davvero essere destinata a vivere attaccata ad un rubinetto che sgocciola. Non corre, sgocciola appena. E per chi vive di turismo, questa non è più un'emergenza ma.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Alberghi, b&b e ristoranti: "Il settore è esploso, ma è difficile trovare personale specializzato"

Le 7 piante da esterno che hanno bisogno di poca acqua. E non sono grasseL’estate arriva, le temperature salgono e il terrazzo o il giardino diventano improvvisamente un impegno.

Temi più discussi: Pancia gonfia in primavera: le cause più comuni a tavola; Monte Faeta, è stato di emergenza. Dopo l’incendio arriva l’allerta meteo arancione: ecco come proteggersi; Come i coloni israeliani stanno usando l'acqua come arma contro i palestinesi in Cisgiordania; 6 piante da terrazzo che resistono al sole pieno, al caldo ed a poca acqua.

#Ucraina A #Kherson i droni sono una minaccia costante per i civili. Le reti installate su strade e quartieri cercano di proteggere chi continua a vivere lì, dove anche fare la spesa è diventato difficile. Ascolta nel podcast il racconto di questa realtà. x.com

6 piante da terrazzo che resistono al sole pieno, al caldo ed a poca acquaScopri 6 piante perfette per un terrazzo in pieno sole: resistenti al caldo, facili da coltivare in vaso, con poca acqua e poche malattie ... tuttogreen.it

Come curare le piante in casa con poca acquaCurare le piante da appartamento con poca acqua è possibile scegliendo le specie giuste e adottando alcune strategie semplici ma efficaci. Sempre più persone desiderano ... Leggi tutto ... msn.com