Con l’arrivo dell’estate e le temperature elevate, prendersi cura delle piante da esterno diventa una sfida quotidiana. Per chi desidera un angolo verde senza dover dedicare troppo tempo all’irrigazione, ci sono alcune specie che richiedono poca acqua e non appartengono alla famiglia delle piante grasse. Queste piante sono ideali per chi vuole mantenere il verde senza preoccuparsi troppo delle annaffiature frequenti.

L’estate arriva, le temperature salgono e il terrazzo o il giardino diventano improvvisamente un impegno. Annaffiare ogni giorno, o quasi, sotto al sole non è esattamente quello che si immagina quando si sogna uno spazio verde rigoglioso. Per fortuna, però, esistono piante bellissime, profumate, fiorite, che non chiedono molta acqua. Non parliamo di cactus o piante grasse, ma di arbusti ed erbe aromatiche che resistono alla siccità con più naturalezza e che in estate danno il meglio di sé. Lavanda. La lavanda non ha proprio bisogno di presentazioni, ma vale la pena dirlo lo stesso: è una delle piante più generose che si possano scegliere per un esterno.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le 7 piante da esterno che hanno bisogno di poca acqua. E non sono grasse

Piante resistenti al sole che hanno bisogno di poca acqua #gardening #giardinaggio #verona #piante

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