Lavori sulla Taranto-Brindisi | linea ferroviaria inserita nell’Apparato centrale multistazione

Dal 15 marzo al 15 maggio sulla linea ferroviaria Taranto-Brindisi sono previsti lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale. L’intervento, che coinvolge l’Apparato centrale multistazione, prevede un investimento di oltre 100 milioni di euro. Questi lavori si concentrano sul miglioramento delle strutture e delle tecnologie utilizzate sulla linea, senza influire sui servizi di trasporto quotidiani.

BRINDISI - Dal 15 marzo al 15 maggio sulla linea Taranto-Brindisi sono in programma lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale con un investimento di oltre 100 milioni di euro. Già rinnovati circa 50 chilometri di binari tra Brindisi e Monteiasi (Ta) più 11 scambi. Attivati anche gli.