Scandone Avellino Antoniana e il ritorno di Trapani | al Del Mauro altro test playoff

La Scandone Avellino torna al PalaDelMauro per la 24ª giornata del campionato di Serie B Interregionale – Girone E, dopo aver vinto a Roma contro la Stella EBK, portando a cinque le vittorie consecutive. La squadra affronterà la Pallacanestro Antoniana in un match che rappresenta un altro step importante nel percorso playoff. L'incontro è previsto per questa giornata di campionato.

Biancoverdi a caccia del sesto successo consecutivo. Focus su ex e nuove individualità in campo La formazione ospite arriva ad Avellino in un momento delicato della stagione.Con 10 punti in classifica, Antoniana è in una fase complicata dal punto di vista dei risultati e nelle ultime settimane ha vissuto un nuovo cambio in panchina.Dopo le dimissioni di coach Zurolo, la società ha affidato la guida tecnica a coach Njegos, chiamato a ridare fiducia e compattezza ad un gruppo che proverà a invertire il trend negativo. Rispetto alla gara d’andata, quando gli irpini s’imposero 54-74, il roster giallorosso ha subito alcune modifiche.In... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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