Scandone sfida decisiva al PalaDelMauro | si gioca il quarto di finale
Domani al PalaDelMauro si disputa il quarto di finale tra la squadra locale e la Sicilia. La formazione di casa cerca di limitare le numerose palle perse accumulate nelle ultime partite, mentre gli avversari tentano di contenere l’intensità e l’aggressività di Marinelli e dei giocatori siciliani. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di avanzare nel torneo.
? Domande chiave Come farà la Scandone a correggere le palle perse della Sicilia?. Chi riuscirà a frenare l'aggressività di Marinelli e dei siciliani?. Quale strategia userà Dell’Imperio per evitare nuovi blackout difensivi?. Cosa determinerà il passaggio ai quarti tra talento e pressione mentale?.? In Breve Scandone deve correggere palle perse e percentuali da tre punti dopo il ko in Sicilia.. Gay e Kmetic guidano l'attacco avellinese sotto la guida tecnica di Ciro Dell’Imperio.. Messina punta su Marinelli, Chekir e Warden per mantenere l'intensità fisica in campo.. La sfida decisiva si disputa domenica 10 maggio 2026 presso il PalaDelmauro..🔗 Leggi su Ameve.eu
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