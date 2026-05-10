Scandone sfida decisiva al PalaDelMauro | si gioca il quarto di finale

Domani al PalaDelMauro si disputa il quarto di finale tra la squadra locale e la Sicilia. La formazione di casa cerca di limitare le numerose palle perse accumulate nelle ultime partite, mentre gli avversari tentano di contenere l’intensità e l’aggressività di Marinelli e dei giocatori siciliani. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre, con l’obiettivo di avanzare nel torneo.

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? Domande chiave Come farà la Scandone a correggere le palle perse della Sicilia?. Chi riuscirà a frenare l'aggressività di Marinelli e dei siciliani?. Quale strategia userà Dell’Imperio per evitare nuovi blackout difensivi?. Cosa determinerà il passaggio ai quarti tra talento e pressione mentale?.? In Breve Scandone deve correggere palle perse e percentuali da tre punti dopo il ko in Sicilia.. Gay e Kmetic guidano l'attacco avellinese sotto la guida tecnica di Ciro Dell’Imperio.. Messina punta su Marinelli, Chekir e Warden per mantenere l'intensità fisica in campo.. La sfida decisiva si disputa domenica 10 maggio 2026 presso il PalaDelmauro..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandone, sfida decisiva al PalaDelMauro: si gioca il quarto di finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Volley, sfida decisiva al PalaBigi: si gioca il pass per la A2Il PalaBigi si prepara a ospitare uno degli scontri più decisivi della stagione pallavolistica, quando mercoledì sera le due formazioni di Reggio si... Leggi anche: Eccellenza, sfida decisiva al Santamonica: si gioca la promozione Argomenti più discussi: Scandone Avellino ko a Messina (77-69): domenica la sfida decisiva; Messina rialza la testa: Scandone ko al Pala Tracuzzi, la serie si decide a gara 3; Scandone sconfitta a Messina, tutto rimandato a Gara 3; EcoJump Messina Basket School ad Avellino per la sfida che vale una stagione.