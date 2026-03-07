prima categoria fc osimo borghetto va in scena il big match

Oggi si gioca il big match nel girone B di Prima Categoria tra Fc Osimo e Borghetto. Le due squadre, prime in classifica e con sette punti di distanza, si affrontano al campo Bernacchia di Osimo Stazione. La partita rappresenta un momento importante della stagione per entrambe le formazioni, che cercano di consolidare la loro posizione in classifica.

E’ il gran giorno del big match nel girone B di Prima Categoria tra Fc Osimo e Borghetto. Le prime della classe, distanti sette punti, si sfidano al Bernacchia di Osimo Stazione. Il programma. PRIMA CATEGORIA, 23esima giornata, ore 15. Girone B. Oggi: Real Cameranese-Castelbellino (ore 14:30), Argignano-Cupramontana, Borgo Minonna-Filottranese, Castelleonese-Passatempese, FC Osimo-Borghetto, Barbara Monserra-Pietralacroce, Le Torri Castelplanio-Olimpia Marzocca, Staffolo-Cingolana. Classifica: FC Osimo 52; Borghetto 45; Olimpia Marzocca 42; Passatempese 36; Filottranese 35; Real Cameranese 33; Pietralacroce e Borgo Minonna 30; Staffolo 27; Castelleonese 26; Le Torri Castelplanio 25; Castebellino 21; Argignano 20; Cingolana 18; Barbara Monserra e Cupramontana 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

