Sono iniziati i lavori di riqualificazione nell’area giochi di via Massa, nel quartiere San Paolo di Bari. L’intervento riguarda uno dei playground più utilizzati della zona e prevede lavori di restyling e miglioramento delle strutture. La riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di interventi nel quartiere.

Il playground, situato ne pressi della Chiesa di San Gabriele, sarà riqualificato con la sostituzione del tappeto antitrauma e l’installazione di nuovi giochi Sono partiti gli interventi di riqualificazione urbana di uno dei playground più frequentati del quartiere San Paolo di Bari. “Finalmente ci siamo: da oggi iniziano i lavori per il ripristino dell’area giochi di via Carlo Massa, nei pressi della Chiesa di San Gabriele”, comunica tramite un post sulla sua pagina facebook il consigliere municipale, Giuseppe Catalano. Gli interventi riguarderanno principalmente la sostituzione del tappeto antitrauma e l’installazione di nuovi giochi. L'operazione di restyling era programmata da tempo, ma alcuni imprevisti non avevano permesso di portarla a compimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Restyling nel quartiere San Paolo: partiti i lavori nell'area giochi di via Massa

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