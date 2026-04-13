A San Donato, l’area di San Francesco potrebbe vedere la nascita di un nuovo impianto sportivo destinato al basket di Serie A, con una capienza prevista tra i 15 e i 18mila posti. La possibilità di un palazzetto si affianca alla definitiva chiusura dello stadio del Milan, che aveva rappresentato un punto di riferimento per la zona. Il progetto si inserisce nel processo di rilancio dell’area, attualmente priva di strutture sportive di grandi dimensioni.

San Donato (Milano) – La San Donato orfana dello stadio del Milan potrebbe ospitare, un domani, un palazzetto per la pallacanestro, da 15-18mila posti. E così, il basket professionistico potrebbe rappresentare il “piano b” per rilanciare l’area San Francesco, 300mila metri quadrati alla periferia di San Donato, di proprietà di Sportlifecity-Milan. Abbandonata l’idea di realizzarvi uno stadio di proprietà, il Diavolo potrebbe ora decidere di costruirvi un impianto per i cestisti. Il condizionale è d’obbligo, ma uno sviluppo in questo senso è tutt’altro che escluso, visto che RedBrid, il fondo proprietario del Milan, sembra intenzionato ad entrare nell’Nba Europe e per questo avrebbe anche intavolato un dialogo con Pallacanestro Varese.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Donato, addio stadio: spunta il palazzetto. Il rilancio dell’area San Francesco con un impianto per il basket di Serie A

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