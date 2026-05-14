play torna il festival del gioco e celebra il voto alle donne

Il festival del gioco torna a coinvolgere visitatori di tutte le età, con più di 200 espositori distribuiti su un’area di 43.000 metri quadrati, suddivisi in quattro padiglioni. Sono presenti circa 3.000 tavoli dedicati a diverse attività ludiche, offrendo uno spazio ampio per giochi di vario tipo. L’evento si svolge in un periodo che coincide con le celebrazioni per il voto alle donne.

In tutto ci sono oltre 200 espositori, 43mila metri quadrati, quattro padiglioni, 3mila tavoli da gioco, più di 700 eventi: questo è Play - Festival del Gioco, la più importante manifestazione italiana dedicata ai giochi analogici, che per la sua 17esima edizione arriva, per la seconda volta, a BolognaFiere, da venerdì 22 a domenica 24 maggio. Quest’anno l’evento diventa un momento di impegno civile: l’edizione coincide con l’80esimo anniversario del diritto di voto alle donne in Italia, mettendo in rilievo le autrici e le innovatrici del mondo del gioco. Per celebrare questa ricorrenza, Play dedica una sezione del suo programma, PlayHer, al contributo femminile nella cultura ludica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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