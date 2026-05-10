Juvecaserta beffata nell' ultimo quarto da Montecatini nella gara 2 dei play off
Nella seconda sfida dei quarti di playoff, Juvecaserta è stata sconfitta in casa dalla Fabo Herons Montecatini con il punteggio di 87-89. La partita, giocata al PalaPiccolo, si è conclusa con un finale match che ha visto la squadra ospite prevalere nell’ultimo quarto, dando così un colpo duro alla squadra casertana. La sfida ha alternato momenti di equilibrio e di tensione, portando a un risultato che lascia aperto il discorso qualificazione.
Si chiude con una beffa nel finale gara 2 dei quarti di playoff per la Paperdi Juvecaserta, superata al PalaPiccolo dalla Fabo Herons Montecatini con il punteggio di 87-89 al termine di una partita dai due volti.I bianconeri approcciano la gara con grande energia in difesa e trovano subito ritmo.🔗 Leggi su Today.it
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