Juvecaserta beffata nell' ultimo quarto da Montecatini nella gara 2 dei play off

Nella seconda sfida dei quarti di playoff, Juvecaserta è stata sconfitta in casa dalla Fabo Herons Montecatini con il punteggio di 87-89. La partita, giocata al PalaPiccolo, si è conclusa con un finale match che ha visto la squadra ospite prevalere nell’ultimo quarto, dando così un colpo duro alla squadra casertana. La sfida ha alternato momenti di equilibrio e di tensione, portando a un risultato che lascia aperto il discorso qualificazione.

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