serie c salernitana e casertana in salute scatta lo sprint play off

Tempo di lettura: 3 minuti È la giostra dei play off. Quella dove tutti vogliono salire sperando di conquistare il posto migliore nella griglia. A cinque turni dalla fine Salernitana e Casertana possono aspirare a qualcosa di importante perché la prima può ancora ambire al secondo posto mentre i Falchetti (ora quinti) sono in corsa per andare sul podio visto il -3 dal Cosenza ed il -4 dalla Salernitana. SALERNITANA – I granata dall’avvento di mister Cosmi hanno cambiato marcia conquistando tre successi di fila. Nelle cinque gare che mancano la Salernitana sarà impegnata tre volte fuori casa ( Potenza, Trapani e Foggia ) e due volte all’Arechi contro Benevento e Picerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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