Play a Bologna | 700 eventi tra giochi analogici e impegno civile

A Bologna si svolge una manifestazione che propone circa 700 eventi tra giochi analogici e iniziative legate all’impegno civile. Tra le attività ci sono giochi in cui si affrontano temi come il diritto di voto femminile e incontri con designer che combinano la progettazione di giochi e l’attivismo. La manifestazione si svolge nel centro storico e coinvolge diverse associazioni e realtà locali.

? Domande chiave Come può un gioco spiegare la lotta per il suffragio femminile?. Chi sono i designer che uniscono game design e attivismo civile?. Perché il gioco sta diventando uno strumento educativo per gli adulti?. Cosa nasconde l'area History Games dedicata alla memoria collettiva?.? In Breve Oltre 200 espositori e 3000 tavoli da gioco occupano 43mila metri quadrati a BolognaFiere.. Sezione PlayHer e designer Tory Brown celebrano l'80° anniversario del suffragio femminile italiano.. Area History Games coinvolge 100 associazioni e 15 enti di ricerca scientifica sul gioco.. Pubblico principale composto da adulti tra i 18 e i 44 anni di età.🔗 Leggi su Ameve.eu

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