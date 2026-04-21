Arezzo si prepara a ospitare una serie di eventi tra il 25 aprile e il 1 maggio, dedicati alla memoria storica, alla cultura e agli aspetti più attuali. Il calendario include diverse iniziative che coinvolgono la città e i suoi abitanti in occasione di queste date. La settimana si svilupperà attraverso incontri, manifestazioni e attività dedicate a ricordare e riflettere su temi importanti per la comunità.

AREZZO – Un ricco programma di iniziative tra memoria storica, cultura e attualità animerà la città dal 25 aprile al 1 maggio. La rassegna, promossa dalla Rete Arezzo R-Esiste, è stata presentata questa mattina nel palazzo della Provincia, negli spazi che ospitano la mostra dedicata a Licio Nencetti. Proprio l’esposizione “Sono Licio, eccomi qua”, già visitabile fino al 24 aprile, rappresenta il primo appuntamento del calendario: una raccolta di documenti, immagini e testimonianze provenienti dall’archivio Anpi di Foiano, curata da Marta Posani e Paola Moretti. Il programma prosegue mercoledì 22 aprile al circolo Aurora, con la presentazione del libro “Nessuna grazia.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, memoria e impegno civile: un calendario di eventi tra 25 aprile e 1 maggio

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