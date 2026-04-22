Mostre gioielli d' artista diari multimediali e l' impegno civile di Tommasi Gli eventi

Oggi, mercoledì 22 aprile, nell’Aretino si svolgono diverse iniziative culturali. Sono in programma mostre d’arte, esposizioni di gioielli realizzati da artisti e presentazioni di diari multimediali. Inoltre, si svolge un evento dedicato all’impegno civile di Tommasi. Per conoscere altri incontri, manifestazioni e appuntamenti, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie all’indirizzo email fornito.

Gli eventi di oggi, mercoledì 22 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli eventi di oggiArezzo - Giornate della.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Sport, responsabilità e impegno civile raccontati da Damiano TommasiArezzo, 20 aprile 2026- Sport, responsabilità e impegno civile raccontati da Damiano Tommasi. DiMMi, Diari Multimediali Migranti. Secondo corso SCIRE alla Biblioteca Poggiana di MontevarchiNell'ambito del Progetto “Scire 20252027” promosso dalla Rete Documentaria Aretina, alla Biblioteca Poggiana dell’Accademia Valdarnese del Poggio di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il gioiello d’artista di Alberto Zorzi protagonista ad Arezzo al Museo Orodautore; Il gioiello di Alberto Zorzi al Museo Orodautore; Mostre, gioielli d'artista, diari multimediali e l'impegno civile di Tommasi. Gli eventi; Il tour della mostra PREZIOSA YOUNG inizia a Firenze dal 25 Aprile al 3 Maggio al MIDA. In mostra i gioielli realizzati dall’Accademia delle Belle ArtiL’esposizione ’Micro Macro. Tramandare Ravenna’, nella sua seconda edizione, inaugurerà domani alle 17.30 presso il Museo Nazionale di Ravenna. La mostra si configura come un omaggio agli otto ... ilrestodelcarlino.it Gioielli d’artista in mostra, ultimi giorni. Pezzi d’oro, argento e pietre prezioseUltimi giorni nello spazio espositivo di Palazzo Bracci Pagani per la mostra di gioielli d’artista di Daniela e Marzia Banci Il Cielo per una Stella. L’esposizione, curata da Federica Facchini e ... ilrestodelcarlino.it A Gibellina si aprono gli spazi di Belice Epicentro con le mostre "Luce Residua" e "Mummie" #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook 12 mostre in contemporanea a #Pechino Per la prima volta nella storia Museo Nazionale Tiananmen ha due mostre dello stesso paese: #Pompei #Palladio Al NAMOC la più grande mostra sul #Rinascimento di sempre, con Uffizi #diplomaziaculturale x.com