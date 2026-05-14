Platani in polemica | il Comune risponde con il laser scanner

Il Comune ha avviato un’operazione di verifica sui platani di viale Milazzo utilizzando il laser scanner. La procedura mira a valutare lo stato di salute degli alberi e a capire perché appaiono privi di vegetazione. Questa tecnologia consente di ottenere immagini dettagliate e accurate delle piante, aiutando a prevedere eventuali rischi di caduta dei rami. La questione ha suscitato discussioni tra cittadini e amministrazione, con alcune preoccupazioni sulla condizione degli alberi.

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? Punti chiave Perché i platani di viale Milazzo sembrano ora privi di vegetazione?. Come può il laser scanner prevenire la caduta dei rami?. Chi decide se una potatura è corretta o dannosa per l'albero?. Quali sono le prove tecniche che smentiscono le accuse di Avs?.? In Breve Tecnologia laser scanner crea gemello digitale per 17mila alberi della zona.. Regolamento del verde approvato nel 2020 guida le potature annuali pianificate.. Piano di rinnovo prevede piantumazione di oltre 100 nuovi alberi ogni anno.. Associazione Avs contesta tecniche di capitozzatura su viale Milazzo.. Il Comune ha risposto con una nota dettagliata alle critiche sollevate da Avs riguardo alla recente potatura dei platani in viale Milazzo, spiegando che tali interventi mirano a tutelare la sicurezza pubblica e prevenire pericoli per i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Platani in polemica: il Comune risponde con il laser scanner ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Polemica sui platani potati: "Per prevenire i rischi""Gli interventi, pur potendo apparire temporaneamente impattanti sotto il profilo visivo, sono necessari per prevenire rischi e tutelare l’incolumità... Fisica dei Jedi: perché le spade laser non possono essere laser? Cosa scoprirai Come farebbe un raggio di luce a produrre un impatto meccanico? Perché la massa della lama influenza il movimento del polso? Cosa... Argomenti più discussi: Polemica sui platani potati: Per prevenire i rischi; Verde urbano, polemica a Chiavari: No alla propaganda sui nostri alberi; A Carmagnola nasce la Comunità Educante per sostenere i giovani; Platani di Corso Buenos Aires, scoppia la polemica sugli abbattimenti. Polemica sui platani potati: Per prevenire i rischiLa denuncia di Avs nei giorni scorsi: Assimilabile a capitozzatura, gravi danni. Ora il Comune replica: Interventi effettuati con tecniche corrette. . ilrestodelcarlino.it