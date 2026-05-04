Fisica dei Jedi | perché le spade laser non possono essere laser

Le spade laser, iconiche armi della saga di fantascienza, hanno suscitato curiosità tra appassionati e scienziati. A differenza dei laser reali, le lame di queste armi non sono fasci di luce, ma sono descritte come barre di energia con massa e peso propri. Questo dettaglio influisce sulla dinamica del movimento e sulla percezione del loro impatto, elementi che rendono le spade laser uniche nel loro racconto immaginario.

? Cosa scoprirai Come farebbe un raggio di luce a produrre un impatto meccanico?. Perché la massa della lama influenza il movimento del polso?. Cosa impedisce ai fasci laser di attraversarsi senza resistenza?. Come può un oggetto senza materia avere un momento d'inerzia?.? In Breve Anakin e Luke usano definizioni imprecise sulla natura luminosa dell'arma.. Il momento di inerzia richiede massa per permettere parate e rotazioni.. La seconda legge di Newton spiega lo sforzo fisico durante i duelli.. Din Djarin mantiene la terminologia classica nonostante le incongruenze fisiche.. Analizzando la fisica del movimento, emerge che l’arma energetica utilizzata dai Jedi non può essere un semplice raggio laser per via della sua capacità di scontrarsi fisicamente con altre lame.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fisica dei Jedi: perché le spade laser non possono essere laser WHY George Lucas REFUSED To Use Stunt Doubles For Lightsaber Duels In Star Wars Notizie correlate Star Wars Day 2026, a Milano la parata dei cosplayer tra Jedi e spade laserAppassionati cosplayer, provenienti da tutta Italia, hanno sfilato nel centro di Milano per festeggiare il Star Wars Day. La scherma con fioretti, sciabole e spade “laser”Negli ultimi giorni potreste aver visto video di una gara di scherma (o “assalto”, come sarebbe più corretto dire) che sembrano un mix tra le Star...