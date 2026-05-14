Negli ultimi mesi sono state segnalate minacce rivolte ai gestori di stabilimenti balneari nei pressi di Sferracavallo e nei lidi vicini. Le autorità hanno rilevato che le intimidazioni sono state accompagnate da bottiglie di benzina lasciate nelle vicinanze e richieste di denaro che arrivano fino a 5000 euro. Si indaga su come alcuni gruppi abbiano esteso il loro raggio d’azione, orchestrando le minacce e le richieste di denaro tra diverse zone costiere.

? Punti chiave Chi ha orchestrato il passaggio delle minacce da Sferracavallo ai lidi?. Come sono riusciti i clan a spostare il raggio d'azione?. Perché i commercianti non hanno denunciato gli attacchi dell'autunno scorso?. Quale strategia nasconde la distribuzione coordinata delle bottiglie di benzina?.? In Breve Richiesta di 5000 euro tramite bottiglie di benzina tra Isola delle Femmine e Capaci.. Aggressioni simili a novembre hanno coinvolto dieci imbarcazioni bruciate a Isola delle Femmine.. Mandamento Tommaso Natale-San Lorenzo sposta l'azione da Sferracavallo al litorale balneare.. Indagini su telecamere dopo precedenti esplosioni di Kalashnikov presso la Icone marine srl. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pizzo ai lidi: bottiglie di benzina e richieste di 5000 euro

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