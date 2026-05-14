Intimidazioni e richieste di ‘pizzo’ ai titolari di lidi nel Palermitano

Nelle ultime settimane, alcuni titolari di lidi nel Palermitano hanno segnalato intimidazioni e richieste di denaro da parte di individui sconosciuti. Sono stati trovati bottiglie incendiarie e messaggi con richieste di denaro davanti alle strutture balneari. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare chi si trovi dietro questi atti e per tutelare gli esercenti coinvolti.

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Nuovi episodi intimidatori hanno colpito il litorale di Isola delle Femmine, nel Palermitano, dove davanti a diversi stabilimenti balneari sono stati rinvenuti oggetti sospetti accompagnati da un messaggio chiaro: una richiesta di 5.000 euro. In più punti della costa sono state trovate bottigliette contenenti benzina, sulle quali era stato incollato un foglio a quadretti con la cifra ben visibile “€ 5.000”, elemento che lascia ipotizzare un’azione coordinata di natura estorsiva. Un segnale che gli inquirenti stanno valutando come un possibile tentativo di pressione generalizzata sugli operatori del settore balneare. Le indagini sono state immediatamente avviate dai Carabinieri, che stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Intimidazioni e richieste di ‘pizzo’ ai titolari di lidi nel Palermitano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caso Cinturrino, al setaccio i verbali d’arresto: interrogato un detenuto sulle denunciate richieste di “pizzo”L’inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri a Rogoredo si allarga e apre nuovi scenari. Basket giovanile. Memorial Perini nel segno della Vis ai Lidi. Protagoniste le squadre di aquilotti ed esordientiSi è chiusa tra grandi applausi la terza edizione del Memorial Rodolfo Perini, organizzata dalla Vis 2008, al termine di una bellissima tre giorni di... Temi più discussi: GIORNATA MONDIALE DELLA LIBERTÀ DI STAMPA; Tassa settimanale sulla pizzeria: arrestato 48enne. Voglio la metà dell'incasso; Guerra Usa-Iran, dietro richieste e minacce americane c’è la fretta di trovare una soluzione; Maltrattamenti e rapina alla madre, stalking alla ex compagna. In carcere un 37enne. #Cingolani fatto fuori da #Leonardo dopo un triennio molto buono, con mercato e investitori stranieri che non hanno gradito. Richieste di riconteggio e minaccia di carte bollate! E il governo #Meloni decide di dargli di 4 milioni. Ma perché non lo avete lasciato x.com Intimidazioni e richieste di pizzo ai lidi di Isola delle FemmineISOLA DELLE FEMMINE – Stessa modalità, zona diversa anche se si resta sempre nel mandamento mafioso di San Lorenzo. Le intimidazioni del racket si sono spostati da Sferracavallo a lungomare di Isola ... livesicilia.it Pizzo per l’estate a Isola e Capaci, bottiglie di benzina e messaggi 5 mila euroIntimidazioni e richieste di pizzo anche sul litorale di Isola delle Femmine. Davanti a diversi lidi è stata ritrovata una bottiglietta contenente benzina con sopra incollato un foglio di carta […] ... blogsicilia.it