Caso Cinturrino al setaccio i verbali d’arresto | interrogato un detenuto sulle denunciate richieste di pizzo

Al centro dell’indagine sulla morte di un detenuto nel carcere di Rogoredo, ci sono i verbali d’arresto e le dichiarazioni di un uomo detenuto. Quest’ultimo è stato interrogato riguardo alle accuse di richieste di “pizzo” all’interno della struttura. Le autorità stanno esaminando attentamente i documenti e le testimonianze raccolte per fare chiarezza sui fatti.

L'inchiesta sulla morte di Abderrahim Mansouri a Rogoredo si allarga e apre nuovi scenari. La Procura di Milano sta approfondendo un secondo filone investigativo che riguarda presunte operazioni borderline attribuite a Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia che il 26 gennaio, nel bosco di Rogoredo, ha sparato alla testa al 28enne pusher ed è ora detenuto con l'accusa di omicidio volontario. Al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese, davanti al pm Giovanni Tarzia — titolare dell'indagine insieme al procuratore capo Marcello Viola — è in corso l'audizione di un detenuto, verosimilmente coinvolto in un'altra inchiesta per spaccio.