Pistoia Ceccardi attacca don Biancalani | ‘Vicofaro è nel degrado
A Pistoia, si è acceso uno scontro pubblico tra l’ex candidata alle elezioni regionali e un sacerdote locale. La politica ha accusato il quartiere di Vicofaro di essere in condizioni di degrado, mentre il sacerdote ha risposto con durezza alle affermazioni. La disputa ha attirato l’attenzione sulla gestione delle strutture di accoglienza nel territorio e sulla possibile influenza del nuovo vescovo sulla questione.
? Domande chiave Chi ha davvero causato lo scontro tra Ceccardi e don Biancalani?. Come influirà il nuovo vescovo sulla gestione dei migranti a Pistoia?. Perché la polizia è dovuta intervenire con la forza in canonica?. Cosa cambierà per il quartiere Vicofaro dopo la vittoria di Capecchi?.? In Breve Sondaggi Emg indicano Capecchi al 50,5% contro il 44,5% di Anna Maria Celesti.. Ex sindaco Tomasi e vescovo Tardelli avevano smantellato il centro con 140 migranti.. Nuovo vescovo Augusto Mascagna subentra a giugno con approccio diverso verso i fragili.. Don Biancalani si trasferisce nella parrocchia di Ramini dopo i decreti di rimozione..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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