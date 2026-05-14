Pistoia Ceccardi attacca don Biancalani | ‘Vicofaro è nel degrado

A Pistoia, si è acceso uno scontro pubblico tra l’ex candidata alle elezioni regionali e un sacerdote locale. La politica ha accusato il quartiere di Vicofaro di essere in condizioni di degrado, mentre il sacerdote ha risposto con durezza alle affermazioni. La disputa ha attirato l’attenzione sulla gestione delle strutture di accoglienza nel territorio e sulla possibile influenza del nuovo vescovo sulla questione.

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