A Vicofaro, alcuni residenti si sono opposti alla presenza di topi e piccioni nella chiesa gestita da don Massimo Biancalani. La questione riguarda le condizioni dell'edificio e la gestione degli animali selvatici all’interno della struttura. Le discussioni si sono concentrate sulle modalità di convivenza e sulla manutenzione degli spazi religiosi, senza coinvolgere altri aspetti o protagonisti.

L'esperienza di accoglienza migranti di don Massimo Biancalani, a Vicofaro, che sarebbe stata per anni alla base di criticità più volte segnalate dai residenti del quartiere (i quali parlavano spesso di risse fra ospiti, degrado ed episodi di spaccio) è terminata lo scorso anno con lo sgombero della parrocchia di Santa Maria Maggiore. Nonostante ciò, a distanza di quasi dodici mesi, la chiesa continuerebbe a denunciare problemi di carattere igienico-sanitario, a causa della presenza di roditori e piccioni. Lo sostengono gli abitanti della frazione del Comune di Pistoia più volte salita alla ribalta delle cronache nazionali dell'ultimo decennio, a causa delle problematiche denunciate da parte della cittadinanza relativa all'accoglienza portata avanti dal “parroco dei migranti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Topi e piccioni nella chiesa di Vicofaro”. I residenti (ancora) contro don Biancalani

