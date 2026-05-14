A Pistoia si sono aperte le urne per le elezioni comunali, mentre la Lega ha riproposto critiche nei confronti di don Biancalani, noto per il suo impegno con i migranti. La candidata di centrodestra ha fatto visita alla chiesa di Vicofaro, dove è presente il sacerdote, che ha attirato l’attenzione delle forze politiche. La presenza della candidata ha suscitato attenzione nel contesto delle elezioni locali.

Susanna Ceccardi torna fuori della chiesa della parrocchia pistoiese di Vicofaro. Quella di don Massimo Biancalani, il prete dei migranti. Microfono in mano, l’europarlamentare di Cascina inveisce contro il sacerdote: “Qui, in questa chiesa, la fonte battesimale era usata per lavare i calzini degli immigrati che don Biancalani accoglieva illegittimamente, tantissimi erano spacciatori, il quartiere in ostaggio di queste persone. Finalmente dopo otto lunghi anni l’incubo è finito e la legalità è stata ripristinata”. A questo punto la Ceccardi indica gli esponenti pistoiesi della Lega come protagonisti della battaglia contro don Biancalani e Vicofaro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Pistoia si vota per le Comunali e la Lega (in affanno) torna all’attacco di don Biancalani. Ma il clima è cambiato per il prete dei migranti

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