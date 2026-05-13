Un uomo è stato arrestato a Pistoia mentre cercava di somministrare candeggina nel caffè della moglie. La donna, dopo aver bevuto la bevanda, è stata portata in ospedale e attualmente si trova sotto cure. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto sul luogo di lavoro, dove l’uomo è stato fermato e portato in custodia. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e delle persone presenti.

Un uomo è stato arrestato per aver tentato di avvelenare la moglie. La vicenda è accaduta a Pistoia. Un 55enne avrebbe messo della candeggina nel caffè della consorte. La donna si è sentita male ma è riuscita a salvarsi ed è stata soccorsa e trasferita in ospedale. Il tentativo di avvelenamento con la candeggina Il tentativo di avvelenamento risale alla mattina del 9 maggio ed è avvenuto nella casa in cui la famiglia vive a Pistoia. L’uomo avrebbe sciolto della candeggina nella tazza di caffè della compagna. La moglie ha accusato immediatamente un malore senza tuttavia capire che cosa stesse accadendo, ma è stata poi soccorsa e portata in ospedale.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mette la candeggina nel caffè della moglie a Pistoia, arrestato sul posto di lavoro: la donna è ricoverata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Beve caffè a casa ma dentro c’è la candeggina, donna ricoverata e marito arrestato sul lavoro a PistoiaIl 55enne è ora chiamato a rispondere dell’accusa di lesioni gravissime e dovrà comparire davanti al giudice per chiarire la sua posizione.

Avvelena la moglie con candeggina nel caffè: operaio arrestato, la donna è ricoverataPistoia, 13 maggio 2026 – Avrebbe tentato di avvelenare la moglie e madre dei suoi figli, mettendole della candeggina nel caffè.