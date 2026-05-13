A Pistoia un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver tentato di avvelenare la moglie, versando candeggina nel suo caffè. La donna ha accusato un malore e ha richiesto assistenza medica. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell’operaio, che ora si trova a disposizione delle autorità competenti. La vicenda è sotto indagine per chiarire i dettagli dell’episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il gesto sospetto e il malore della donna. Un episodio grave si è verificato a Pistoia, dove un operaio di 55 anni avrebbe tentato di avvelenare la moglie aggiungendo candeggina nel suo caffè. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe versato la sostanza nella tazzina destinata alla donna. Poco dopo aver bevuto, la moglie ha iniziato ad accusare un malore, senza però collegare immediatamente il malessere alla bevanda consumata. È stata la richiesta tempestiva di aiuto a permettere l’intervento dei soccorsi. Trasportata in ospedale, i medici hanno poi chiarito la possibile origine dell’intossicazione. L’arresto sul posto di lavoro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tentato avvelenamento a Pistoia: operaio arrestato dopo aver messo candeggina nel caffè della moglie

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