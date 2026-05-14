Nel centro storico di Pisa, i carabinieri della sezione operativa hanno arrestato un giovane di 20 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento si è svolto in piazza delle Vettovaglie, dove sono state trovate alcune dosi di droga. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo mirato alla repressione dello spaccio nel quartiere. Il ragazzo è stato condotto in caserma, dove si trovava in attesa di essere ascoltato.

PISA – Nuovo intervento antidroga nel centro storico di Pisa, dove i c arabinieri della sezione operativa hanno arrestato un giovane di 20 anni accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nella serata del 12 maggio in piazza delle Vettovaglie, area già al centro di numerosi controlli legati al contrasto del degrado urbano e dello spaccio. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane sarebbe stato sorpreso mentre cedeva una dose di hashish a un acquirente in cambio di denaro. L’intervento immediato dei Carabinieri ha permesso di bloccarlo e recuperare la sostanza stupefacente, pari a circa 1,3 grammi, oltre alla somma di 10 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pisa, spaccio in piazza delle Vettovaglie: arrestato un ventenne

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