Striscioni anonimi contro il degrado comparsi in Piazza delle Vettovaglie

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo sono apparsi alcuni striscioni anonimi lungo i loggiati di Piazza delle Vettovaglie. I cartelli contengono messaggi contro lo spaccio di droga, l’abuso di alcol e i problemi legati alla malamovida. Nessuno ha rivendicato la loro collocazione, e la presenza di questi manifesti ha attirato l’attenzione dei passanti. La polizia sta indagando sulla provenienza dei messaggi.

I messaggi contro lo spaccio, l'abuso di alcol e la malamovida sono comparsi nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo Un mistero aleggia in una delle piazze più iconiche e frequentate della città. Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo degli striscioni, che veicolano messaggi di contrasto allo spaccio e all'abuso di alcol e ai casi di malamovida, sono comparsi lungo i loggiati di piazza delle Vettovaglie. Ignoto, appunto, l'autore. Stampati in caratteri cubitali, scritti in nero e rosso su sfondo bianco, da un paio di giorni fanno mostra di sé a chiunque si ritrovi a transitare nella zona. La realizzazione è di buona fattura, appare quindi difficile che si tratti di un'iniziativa estemporanea o improvvisata, segnale evidente che dietro ci sia una mente attenta e sensibile al tema movida. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Striscioni anti-degrado, protesta in Vettovaglie. Messaggi nella nottePisa, 9 marzo 2026 – Piazza delle Vettovaglie senza spaccio, senza risse e senza alcolici ai minorenni.

