Cucina non conforme chiuso locale in piazza delle Vettovaglie | Aumentati i controlli

Il Comune di Pisa ha disposto la chiusura immediata di un locale in piazza delle Vettovaglie a causa di una cucina che risultava non conforme alle normative. L’ordinanza è stata firmata dalla direzione comunale sulla base di controlli effettuati, che hanno accertato carenze igienico-sanitarie. La decisione si inserisce in un più ampio aumento delle verifiche sui locali pubblici, finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità.

'Pericolo per la pubblica e privata incolumità'. E' la motivazione con cui il Comune di Pisa, con un'ordinanza dirigenziale, ha disposto la chiusura immediata di un locale in piazza delle Vettovaglie. La decisione, spiega l'amministrazione in una nota, è avvenuta a seguito di un sopralluogo.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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