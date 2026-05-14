Il calendario della Serie A è attualmente incerto a causa di tensioni istituzionali e ricorsi legali. La partita tra Pisa e Napoli, prevista in un primo momento, non ha ancora una data ufficiale, e anche altri incontri importanti come Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma sono in bilico. La situazione riguarda principalmente lo slittamento del derby tra Roma e Lazio, che ha coinvolto anche diverse altre partite.

Il prossimo turno di Serie A resta sospeso tra ricorsi e tensioni istituzionali. Al centro della vicenda c’è lo slittamento del derby Roma-Lazio, ma restano in bilico anche gare decisive come Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. C’è ancora grande incertezza attorno al prossimo turno di Serie A e anche Pisa-Napoli resta senza una collocazione definitiva. Il caos nasce dalla vicenda legata al derby Roma-Lazio, inizialmente programmato per domenica e poi spostato dalla Prefettura a lunedì sera per ragioni di ordine pubblico e gestione della viabilità nella Capitale. Una situazione che sta inevitabilmente bloccando anche il resto del calendario, comprese sfide fondamentali nella corsa Champions, salvezza e vertice della classifica.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Pisa-Napoli senza data, caos derby blocca il calendario della Serie A: le ultime dalla Prefettura

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