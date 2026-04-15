Roma Lazio è caos totale per il calendario | rebus su data e orario del derby c’è una concomitanza che complica tutto!

Il derby tra le squadre di Roma e Lazio è al centro di un grande disordine nel calendario della Serie A, con dubbi sulla data e sull’orario di disputa. La concomitanza di eventi sportivi e altre competizioni sportive crea problemi di organizzazione e scelta. Le possibili date per il match sono ancora in fase di definizione, con diverse opzioni sul tavolo dei dirigenti. La decisione finale si attende nelle prossime settimane.

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