Nella giornata di oggi si sono registrate tensioni tra la Lega Serie A e la Prefettura riguardo alla programmazione delle partite di campionato. In particolare, è stata confermata la disputa della sfida tra Pisa e Napoli per lunedì sera, nonostante alcune divergenze sulle modalità di organizzazione e sicurezza. La Lega, incaricata dalla FIGC, ha ribadito il proprio ruolo nel garantire la regolarità delle ultime due giornate del torneo.

"La Lega Serie A, quale soggetto delegato dalla FIGC all'organizzazione del campionato di competenza, ha il compito primario e indefettibile di tutelare la regolarità del campionato stesso, che ha il suo caposaldo nella contemporaneità della disputa delle gare delle ultime due giornate.🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Roma Lazio lunedì sera? De Siervo: «Non credo proprio». L’annuncio dell’ad della Lega Serie A dopo lo slittamento della PrefetturaCalciomercato Juve, asse caldo col Real Madrid: anche Brahim Diaz nel mirino dei bianconeri! Il Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra...

Leggi anche: Derby di Roma, scontro Lega-Prefettura: lunedì o domenica?

Temi più discussi: Scontro tra Lega e Prefettura per le partite di Serie A: Pisa-Napoli programmata per lunedì sera; Roma-Lazio, data e orario si trasforma in uno scontro totale; Roma-Lazio (e le partite di Juve, Milan, Napoli e Como), quando si gioca? Scontro Lega A-autorità, si va verso il rinvio; Derby Roma-Lazio, orario e data cambiano ancora: si gioca lunedì alle 20.45. La Lega minaccia ricorso al Tar.

#RomaLazio alle 20.45, lo ha deciso il prefetto. Ma la Lega Serie A si oppone e fa ricorso al Tar: è scontro totale Clima teso, scrive Schira. La Lega Serie A è contraria. Per la zona Champions è prevista la contemporaneità, quindi se il derby si gioca lunedì alle x.com

Roma fa un grande recupero proprio alla fine per mantenere viva la loro corsa alla Champions League. Dramma finale! reddit

Scontro tra Lega e Prefettura per le partite di Serie A: Pisa-Napoli programmata per lunedì seraLa Lega Serie A, quale soggetto delegato dalla FIGC all'organizzazione del campionato di competenza, ha il compito primario e indefettibile di tutelare la regolarità del campionato stesso, che ha il ... napolitoday.it

Pisa-Napoli può cambiare data e orario, De Maggio: Ma è sconcertanteLa partita tra Pisa e Napoli si giocherà domenica alle 12,30 in contemporanea con tutte le altre squadre in lotta per la Champions League, ma il Prefetto di Roma potrebbe spostare i match alle ore 18 ... areanapoli.it