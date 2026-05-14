Pisa-Napoli novità per Conte | torna Spi­naz­zola a sini­stra Al posto di De Bruyne uno tra Vergara e Giovane

La partita tra Pisa e Napoli si avvicina rapidamente, anche se non è ancora stata comunicata la data ufficiale. Per l’allenatore azzurro, ci sono novità sulla formazione: torna Spinnazola a sinistra al posto di De Bruyne, mentre al centrocampo uno tra Vergara e Giovane prenderà il suo posto. La gara potrebbe avere un ruolo importante per le prossime settimane della squadra.

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