Pisa-Napoli novità per Conte | torna Spinazzola a sinistra Al posto di De Bruyne uno tra Vergara e Giovane
La partita tra Pisa e Napoli si avvicina rapidamente, anche se non è ancora stata comunicata la data ufficiale. Per l’allenatore azzurro, ci sono novità sulla formazione: torna Spinnazola a sinistra al posto di De Bruyne, mentre al centrocampo uno tra Vergara e Giovane prenderà il suo posto. La gara potrebbe avere un ruolo importante per le prossime settimane della squadra.
Pisa-Napoli si avvicina a grandi passi (resta solo da capire quando decideranno di farla giocare) e sarà cruciale per il futuro prossimo degli azzurri. Mancano solo 3 punti alla matematica qualificazione alla Champions League 202627 e, se sulla carta si prospetta una partita facile, non sono da sottovalutare né la condizione precaria di molti calciatori né l’effetto ansia che potrebbe gravare sulle loro teste. La sconfitta contro il Bologna è stata un duro colpo. Per arrivare al meglio, Conte potrebbe operare alcuni cambiamenti di formazione. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Pisa-Napoli, le possibili scelte di Conte Si...🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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