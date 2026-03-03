De De Bruyne ha ritrovato un Napoli con diversi volti nuovi, tra cui Vergara, Alisson Santos e Giovane. La squadra si è presentata con questi cambiamenti rispetto alle precedenti stagioni. De De Bruyne si è reinserito nel gruppo, che ora conta anche queste new entry. La formazione si prepara a affrontare le prossime sfide con questi elementi rinnovati.

Repubblica: la squadra è stremata dalla lunga emergenza. Conte potrebbe portarlo in panchina già con il Torino, al di là della condizione non ottimale. As Napoli 05102025 - campionato di calcio serie A Napoli-Genoa foto Antonello SammarcoImage Sport nella foto: Kevin de Bruyne De Bruyne di nuovo in gruppo. Un’ottima notizia anche se non c’è da farsi illusioni sul suo stato di forma. Al suo ritorno in gruppo, al di là dell’accoglienza affettuosa ricevuta dai compagni, De Bruyne ha ritrovato ieri un Napoli molto diverso: stremato dalla lunga emergenza e coi volti nuovi di Vergara, Alisson Santos e Giovane. Il belga si è perso le emozioni della Supercoppa Italiana vinta in Arabia, ma anche le amarezze per le uscite premature da lotta scudetto, Champions League e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne ha ritrovato un Napoli molto diverso: coi volti nuovi di Vergara, Alisson Santos e Giovane

